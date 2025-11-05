成長とともにすぐに着られなくなってしまう子供服を、次に必要な人へつなぐ「お譲り会」が大分市で開かれ、多くの保護者でにぎわいました。 【写真を見る】子供服3500点の無料「お譲り会」リサイクル活動で広がる母親たちの絆大分 この無料の「お譲り会」は、およそ1400人が参加する母親グループ「大分のママ集まれ！」が主催する人気企画で、今回が4回めの開催です。 会場には子供服やおもちゃなど、およそ3500点が