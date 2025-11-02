11·î2Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹5²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊG1¡¦¼Ç2000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿Á°Æü¤ÎÆ°²è¤Ç¥Þ¥¤²¯·¯¤Ï¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÎËÜÌ¿¤Ë¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò»ØÌ¾¡£·ë²Ì¡¢Æ±ÇÏ¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¹³¤Ëµó¤²¤¿¥·¥é¥ó¥±¥É¤¬¡ÈÈ´¤±¡É¤È¤Ê¤êÇÏ·ô¤ÏÉÔÅªÃæ¡£ÆÉ¤ß¤Ï¹ç¤Ã¤Æ