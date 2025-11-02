¥Þ¥¤²¯·¯ Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢ËÜÌ¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï²÷¾¡¤â¡ÄÇÏ·ô¤Ï·âÄÀ
¡¡11·î2Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹5²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊG1¡¦¼Ç2000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿
¡¡Á°Æü¤ÎÆ°²è¤Ç¥Þ¥¤²¯·¯¤Ï¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÎËÜÌ¿¤Ë¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò»ØÌ¾¡£·ë²Ì¡¢Æ±ÇÏ¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¹³¤Ëµó¤²¤¿¥·¥é¥ó¥±¥É¤¬¡ÈÈ´¤±¡É¤È¤Ê¤êÇÏ·ô¤ÏÉÔÅªÃæ¡£ÆÉ¤ß¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î°ì²¡¤·¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ë¡£¥·¥é¥ó¥±¥É¤ÏºÇ¸åÊý¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¿¤ÓµÓ¤ò¸«¤»¤¿¤¬ÀË¤·¤¤4Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼êÄÍ±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤òËÜÌ¿¤Ë¤·¤¿ºÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¡Ö5Ç¯´Ö¤Ç11²ó¡¢ÇÏ·ôÅªÃæ¥¼¥í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥é¥ó¥±¥É¤ÏÁêÅö¶¯¤¤¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¶¯¤¤¡×¡¢¡Ö¥·¥é¥ó¥±¥É4Ãå¤Ê¤Î·Ý½ÑÅÀ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£