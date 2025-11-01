ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 羽田美智子、大量の抜け毛に悩んだ過去を告白 原因は「骨折」 羽田美智子 Smart FLASH 羽田美智子、大量の抜け毛に悩んだ過去を告白 原因は「骨折」 2025年11月1日 15時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 羽田美智子が10月29日にYouTube動画に出演したとFLASHが伝えた 過去に大量の抜け毛に悩み、病院で「骨折」が原因と診断されたという 「ダメージがあちらこちらに来るので、髪の毛に、もろに影響が」と話した 記事を読む おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分 怖い、助けてください…朝3時、年金18万円の83歳母から悲痛な留守電。朝8時に起床後すぐ実家へ走った52歳息子、目撃した「手遅れな光景」【FPが解説】 2025年10月31日 10時45分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 安福容疑者は「おとなしい印象」 高校で同じ部活の悟さん 2025年10月31日 23時35分