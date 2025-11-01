女優の羽田美智子が10月29日、自身のYouTubeチャンネル「羽田美智子のChange of Life」に出演。53歳のころに抜け毛で悩んだことについて語り、まさかの診断内容にSNSでは驚きの声があがっている。

この日の配信では、視聴者からの悩み相談に回答。52歳の主婦から寄せられた抜け毛の悩みについてのメッセージを読みあげた後、羽田は「うわ、これ私、すっごく経験したの、2年前。いや、怖かったぁ。しばらく悩んでた」と話した。

質問を投稿した主婦と同じ状態だったといい、同じくらいの年齢のころに「『えっ』ていう（くらい）髪の毛が絡みついていて、ブラッシングで『こんなに抜けることあるの?』」という状態だったという。

そしてお風呂に入り、髪を洗い流したあとに驚いたという。

「洗い流すと、もう毛玉だよね。毛玉が『ええっ、嘘』っていう。で、髪の毛を乾かすと、床にバラバラバラッて、また。で、朝起きると枕に」と明かし、髪の毛が大量に抜ける様子を語った。しばらく放っておいたら、髪がぺったんこになってしまったという。

何か悪い病気なのかもしれないと思った羽田は、皮膚科へ。すると、驚きの診断が下された。

「3カ月くらい前に風邪ひきませんでしたかって聞かれた。私はコロナじゃなかったけど、インフルエンザにかかってた。インフルエンザにかかったときに、咳をしすぎて、肋骨を折ってた。（医師に）肋骨、折ってますと言ったら、『原因、それです』って言われて」

医師からは、コロナでもインフルエンザでも2カ月後、3カ月後に髪が抜ける症状は一定数あると伝えられたが、肋骨の骨折にも関係があると言われたのだという。

「骨を折るというのは、ダメージがあちらこちらに来るので、髪の毛に、もろに影響が来るって」と、医師からの診断内容を明かしたのだった。

その後の血液検査の結果、亜鉛とビタミンDが極端に不足していたことがわかり、医師からサプリメントを飲むように言われて続けた結果、抜け毛が収まったという。

羽田の衝撃の告白に、Xでは

《肋骨骨折で髪の毛にダメージ…うそだろ…》

《確かに コロナにかかった後 ハゲるんじゃないかってくらい毛が抜けた！》

といった驚きの声があがっていた。

骨折のダメージで髪の毛が抜けるとは、羽田のみならず、視聴者もさぞ、ビックリしたに違いない。