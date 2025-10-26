女優の山田杏奈（24歳）が、10月25日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。芸能界デビューのきっかけは“よこしまな理由”だったと告白した。山田はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、なにわ男子・長尾謙杜と共に「買い物の達人」のコーナーに出演。山田の“知られざる秘密”として「実は…よこしまな気持ちで芸能界デビューした」との情報が明かされる。これに山田は「言い方（笑）」と笑