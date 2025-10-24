モスバーガーの人気メニュー「テリヤキチキンバーガー」が、ピザレボと初のコラボでピザに！2025年10月27日より販売開始♡ 厚切りチキンを主役に、甘めのテリヤキチキンソースとマヨソース、コーンを合わせた満足感たっぷりの一枚です。福岡県産小麦100％使用の手づくり生地で、サクッともっちり食感を楽しめます。価格は税込1,058円。家庭でもバーガー感覚で楽