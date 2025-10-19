2025年9月5日、ついに発売となった新型プレリュード。じつに24年ぶりの復活ということもあってクルマ好きの注目の的となっていますが、そのスタイリングにも多くの声が寄せられているようです。そこで、今回はエクステリアデザインを担当したデザイナーの大沼氏に、その開発の意図を聞いてみました。 ●デザインセンター 新型PRELUDE エクステリアデザインプロジェクトリーダー 大沼紀人さん