高校生などに薬物の恐ろしさと乱用の防止を呼びかけようと鶴岡市のJR鶴岡駅前で15日朝、キャンペーンが行われました。このキャンペーンは県内のパチンコ店などで組織する「県遊技業協同組合」が毎年、取り組んでいます。全国的に大麻や危険ドラッグなど危険な薬物のまん延が深刻化する中、今年度は薬物の乱用防止を広く呼びかけようと、県警察もキャンペーンに参加しました。JR鶴岡駅前で組合員と庄内地域の3つ