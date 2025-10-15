マヨネーズとサツマイモを使ったサラダの作り方について、ドレッシングやマヨネーズを製造、販売するキユーピー（東京都渋谷区）が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。キユーピーは「サツマイモがおいしい季節になりました」「マヨネーズのまろやかなコクがサツマイモの甘みを引き立て、箸が止まらない味わいに」と投稿。「サツマイモのチーズマヨサラダ」の材料や作り方について、次のように紹介しています。【