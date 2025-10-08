ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）や、元ＷＢＡ世界バンタム級王者・井上拓真（２９）など大橋ジムの選手たちが、神奈川・小田原市で走り込みを中心とした野外合宿を敢行した。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）「井上尚弥、井上拓真は約３年ぶりの野外合宿です。井上尚弥はサウジアラビア、井上拓真は那須川天心（戦）に向けての走り込みです。これからはジムでスパーリングの主体の練習に入