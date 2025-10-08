この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはDaisuke Shigemi | 重見大介 | 産婦人科医(@Dashige1)さんの投稿です。毎月憂鬱になってしまう、生理。重見医師は、婦人科を受診せずひたすら耐えてきた患者さんを思い出し「月経痛がつらい人は早めに相談を」と投稿。大人になってからやっと受診ができた、と胸の内を語る声が寄せられました。 月経痛がつらい20代患者を診察したら 毎月憂鬱に