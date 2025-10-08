8日は二十四節気の一つ「寒露」です。秋が深まる時期とされていて、大分県九重町のタデ原湿原では、風に揺れるススキが見頃を迎えています。 【写真を見る】二十四節気「寒露」タデ原湿原でススキが見頃大分・九重町 「寒露」は、秋が深まり、朝晩の冷え込みが厳しくなる頃を指します。九重町田野のタデ原湿原では、9月下旬からススキが綿毛をつけ始め、現在見頃を迎えています。 8日の最低気温は、大分市で24.2度、佐伯市