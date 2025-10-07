朝晩は冷える日も増えてきましたね！秋の風を感じたら、楽しみになってくるのがクリスマス！今年はどんなクリスマスケーキにしようかな……？ そこで今回は、北海道のクリスマスケーキをたっぷりご紹介します。ぜひ今年のケーキ選びの参考にしてみてくださいね。2025年のクリスマスケーキのトレンド 2025年は、キラキラと輝く装飾や、純白で雪景色を表現したケーキなど、視覚的に華やかで心躍