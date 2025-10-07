フォッシルがディズニーとのコラボレーションで、2025年10月6日から新たにミッキーマウスウォッチを発売します。今回は、宇宙飛行士に扮したミッキーが登場する、夢と魔法の詰まったデザイン。ディープブルーのダイアルにミッキーの手が時を刻むこの時計は、機械式自動巻きであり、世界限定1,008本というプレミアムなアイテムです。ぜひチェックしてみてください！ 宇宙飛行士ミッキ&#