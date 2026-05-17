【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年6月の恋愛運UPヘア》
梅雨に突入する６月は気持ちまでカラッとしない日が増えるイメージもありますが、おしゃれにこだわって気分を上げつつ恋のチャンスをしっかり掴んでいきたいもの。そこでデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2026年6月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。
🌼【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年5月〜6月の恋模様》
牡羊座
か弱い様子などを見せておく方が、様々な人の心を掴みやすい時。切りっぱなしボブ×暗色カラーのスタイルにするのがおすすめです。
不満は伝える方が、絆は深まりやすい時。ハーフアップ×ヘアアクセのスタイルにするのがおすすめです。
双子座
一生懸命さを見せる方が信頼を回復しやすい時。大人っぽいツインテール×カールのスタイルがおすすめです。
蟹座
相手に合わせると人気が高まりやすい時。ワンレン×片寄せ×カールのスタイルにするのがおすすめです。
獅子座
責任感があると印象がアップする時。シニヨン×おくれ毛カールのスタイルにするのがおすすめです。
乙女座
相手を問い詰めない方が関係が良好になる時。インナーカラー×アシンメトリーのスタイルにするのがおすすめです。
天秤座
真面目さを見せるとトラブルを減らせる時。ポニーテールアレンジ×おくれ毛カールのスタイルがおすすめです。
蠍座
自分の良さを大事にする方が相手からの印象が良い時。顔まわりレイヤー×毛先カラーのスタイルがおすすめです。
射手座
相手を不安にさせない事が関係を安定させる時。ショートヘア×派手色ヘアのスタイルにするのがおすすめです。
山羊座
自分を土台から変化させる事が良縁を掴みやすい時。ポニーテール×ヘアアクセサリーのスタイルがおすすめです。
水瓶座
一緒に何かを始めると絆が深まりやすい時。お団子×後れ毛ゆるふわのスタイルにするのがおすすめです。
魚座
元気で明るい感じを見せておくと印象がアップしやすい時。チェリーブラウンのカラー×大きめのカールのスタイルがおすすめです。
恋の行く末は自分自身で作るスタイルでも変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞ ※top画像は生成AIで作成しています