日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気シリーズ「サムライマック」から「炙り醤油（しょうゆ）風 トリプル肉厚ビーフ」を10月8日から期間・時間帯限定で発売します。午後5時からの「夜マック」で販売「サムライマック」は、“大人が満足する”ハンバーガーをテーマに開発され、2021年4月から肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして販売されている商品。現在は、定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、今年3月に新レ