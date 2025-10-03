日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気シリーズ「サムライマック」から「炙り醤油（しょうゆ）風 トリプル肉厚ビーフ」を10月8日から期間・時間帯限定で発売します。

午後5時からの「夜マック」で販売

「サムライマック」は、“大人が満足する”ハンバーガーをテーマに開発され、2021年4月から肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして販売されている商品。現在は、定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、今年3月に新レギュラーメニュー入りした「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品がラインアップされています。

今回“復活”する「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、厚みのある100％ビーフパティを3枚、チェダーチーズを3枚加え、けしの実を使用したバンズでサンドした、ボリューム感が人気の一品です。

同商品はこれまで、期間限定販売が終了するたびに、SNSを中心に販売期間の延長や復活を望む声が多く聞かれるなど、好評を博していたとのこと。今年6月、8月に引き続き、10月も要望に応える形で、午後5時からの「夜マック」にて販売されます。

SNSでは「きたーーー」「待ってた！」「ビーフが厚すぎ」「これがマックで一番うまい」「最重量級のラスボス」「うれしい〜」「もうレギュラーにしちゃいなよw」「マック行くしかない」など、復活を喜ぶ声が続々と上がっています。

価格は単品820円〜、バリューセット1120円〜（いずれも税込み）。10月21日までの2週間限定で販売されます。

また、俳優の堺雅人さんと、乃木坂46・池田瑛紗さんが初共演する「サムライマック」の新テレビCMが、10月7日から全国（一部地域を除く）で放映されます。