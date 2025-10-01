excel（エクセル）の2025年冬新作コスメの情報が到着！大人気の『パウダー＆ペンシルアイブロウEX』がリニューアル！10月28日（火）より『ザプライムアイブロウ』として発売されます。今回は、編集部が実際に使用したスウォッチ、レビュー・口コミ、使い方、先行販売情報も合わせてご紹介します。excel（エクセル）2025年冬新作コスメexcel（エクセル）2025年冬新作コスメ『ザプライムアイブロウ』こんにちは、ふぉーち