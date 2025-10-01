【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は９月３０日の演説で、自らがノーベル平和賞を受賞する可能性について、「絶対にない」と述べた。ただ、受賞を逃せば「米国にとって大きな侮辱となる」とも強調し、受賞への意欲をにじませた。トランプ氏はかねて「ピースメーカー（平和の構築者）」を自任し、自らが平和賞にふさわしいと公言してきた。この日も自身が世界各地の紛争解決に貢献してきたとアピールし、「これまで