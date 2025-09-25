【エルサレム＝工藤彩香】パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長は２５日、米ニューヨークで開かれている国連総会一般討論演説にビデオ形式で臨み、戦闘終結後のパレスチナ自治区ガザの統治でイスラム主義組織ハマスが「役割を担うことはない」と述べ、排除する方針を明言した。アッバス氏はイスラエル軍によるガザでの戦闘を「単なる侵略ではない。戦争犯罪で、人道に対する罪だ」と非難し、即時停戦人道支援の確保