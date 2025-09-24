すし銚子丸は23日、神奈川の川崎中原店で食中毒事故が発生したと明らかにし、公式サイトで謝罪と対応を伝えた。【画像】監視カメラで“対策”も…やる気スイッチグループの謝罪（全文）「この度すし銚子丸川崎中原店において、ノロウィルスによる食中毒事故が発生し、川崎市保健所より営業停止命令が交付されました」と報告した上で、「発症されたお客様に多大なる苦痛とご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げ