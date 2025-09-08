AAAの日高光啓（SKY-HI）が代表取締役を務め、BE:FIRSTなどが所属する音楽レーベルBMSGが、同社所属のラッパー・edhiiiboi （エディーボーイ）が無期限の活動休止をすると発表した。詳細をスポーツ紙記者が話す。「9月2日に更新されたアーティストのオフィシャルサイトでは《このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛