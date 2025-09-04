BreakingDownで宇宙人の着ぐるみを着用して戦ったことから「エイリアンニキ」の愛称で呼ばれる格闘家の志築功胤（しつき・よしつぐ）さんが失踪したと、姉でタレントの志築杏里さんが2025年8月29日に公開したYouTube動画で報告した。「7月9日から弟が失踪しました」きょうだいで運営するYouTubeチャンネル「裏側はヤンキー」に公開した「活動を続けていけなくなりそうて?す。」と題した動画で杏里さんは、YouTubeのカメラマンを呼