MAISON de SABRÉから新作バッグ「パレス」登場♡8年の結晶

2017年の設立以来、ラグジュアリーを再定義してきたMAISON de SABRÉ。ついにブランド初のフラッグシップバッグ「パレス」が誕生します。16か月に及ぶデザインと6か月の素材開発を経て完成したこのバッグは、上質なカーフレザーとスエードを使用し、8年間のクラフトマンシップを凝縮。世界同時発売に先駆け、日本ではミヤシタパークでの限定イベントも開催されます。

MAISON de SABRÉ「パレス」の魅力

「パレス」は、しずく型マチやロールハンドル、調整可能なベルトなど細部にこだわったデザインが魅力。

素材にはLWGゴールド認証のDriTan™カーフレザーとナチュラルスエードを採用し、サステナブルでありながら贅沢な質感を実現しました。

サイズはミディアム（76,900円）、ラージ（98,900円）の2種類。どんなシーンでも気品あるスタイルを演出します。

バッグを彩る多彩なアタッチメント

「パレス」には遊び心あふれるアクセサリーも登場。柔らかなレザー製のSABRÉMOJI™プチパレスチャームはAirTagやAirPods Proの収納に便利。

さらにレザー端材を活用したガーデンバグチャームは、テントウムシやチョウなど4種類を展開。ツートーンレザーのサングラススリングケースも登場し、バッグに組み合わせて個性を楽しめます♡

ミヤシタパークで先行お披露目

9月6日から10月3日まで、東京・ミヤシタパークにフラッグシップストアが期間限定オープン。

ここでは「パレス」を世界に先駆けて体験できるほか、日本限定カラーや国内アーティストとのコラボ商品も販売されます。

さらに、世界最長のチャームバーを展示。多彩なチャームとともに、自分らしいコーディネートを楽しめます♪

パレスで叶える、新しいラグジュアリー

「パレス」は、ただのバッグではなく、持つ人のライフスタイルや個性を引き立てる存在です。日常から旅先まで幅広く活躍し、アタッチメントとの組み合わせで唯一無二のスタイルを表現可能。

発売は9月11日、公式サイトで世界同時展開。日本ではミヤシタパークで先行体験もできます。この秋、あなたのワードローブに新しいラグジュアリーを加えてみませんか？