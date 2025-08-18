毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「妊娠・育児でもらえるお金が変わった！」です。妊娠・育児でもらえるお金が変わった！高山一恵（たかやま・かずえ）さんファイナンシャルプランナー。Money＆You取締役。Webメディア「FP Cafe」「Mocha」の