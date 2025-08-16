リバプールは15日、パルマのU-19イタリア代表DFジョバンニ・レオーニ(18)を獲得したことを発表した。イギリス『BBC』によると、契約期間は2031年までの6シーズン。移籍金は2600万ポンド(約52億円)にボーナスを加えた金額だという。レオーニは190cmを超える大型センターバック。セリエCのパドバのアカデミーで育ち、2023年3月に16歳でトップチームデビューを果たした。その後、セリエBのサンプドリアでのプレーを経て、昨年8月