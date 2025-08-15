勝利直後にストーリーズ更新第107回全国高校野球選手権は15日、第10日目の第2試合で西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に2-1で勝利したことを受け、同校OBの日本ハムの新庄剛志監督がインスタグラムで試合後終了直後に祝福のメッセージを贈った。ストーリーズに勝利して校歌を歌う選手たちの動画を投稿。「勝っても当たり前みたいな顔して応援してくれたアルプススタンドに走って行く選手達の姿かっけ〜な」と