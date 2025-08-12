右膝の炎症から復帰へ…負傷後初の実戦形式【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）右膝の炎症で戦線離脱しているドジャースのマイケル・コペック投手が11日（日本時間12日）、敵地・エンゼルス戦前にライブBPに登板した。負傷者リスト（IL）入り後初の実戦形式だがチームメートに死球を与える場面も。ベンチは騒然となった。コペックは今季、肩の不調で出遅れ、6月8日（同9日）に今季初登板。7試合で防