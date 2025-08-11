全国のローカルスーパーが、大手資本や他業種の参入により、次々と閉店・倒産している。ところが、そんななかでも激戦の首都圏で、「36年連続増収増益」という信じられない成長を続けているスーパーがある。それが“最強のローカルスーパー”と評される「ヤオコー」だ。ヤオコーは、1890年（明治23年）、埼玉県小川町で川野幸太郎が営む青果店『八百幸（ヤオコー）商店』として産声をあげた。そんな創業135年の“老舗”が、なぜい