プロゴルファーの鈴木愛佳子さんが始球式■巨人 12ー2 DeNA（8日・横浜）8日に横浜スタジアムで行われたDeNA-巨人戦でプロゴルファーの鈴木愛佳子さんが始球式を行った。豪快に足を上げた1球はノーバウンドとはいかなかったが、球場からは温かい拍手が沸き起こった。SNSでも「お上手」といったコメントが寄せられた。この日は「ビオレ ザ ハンドナイター」と題して行われ、鈴木さんが登場。“ビオレママ”らが見守る中、白いミ