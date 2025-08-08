第4試合は9回に綾羽が同点に第107回全国高校野球選手権は8日、第4日目を迎えた。第4試合では高知中央-綾羽（滋賀）戦が9回までに決着がつかなかった。すでに午後10時を回っていたが、延長10回タイブレークに突入した。この日、第3試合の横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）で4回に強い雨が降り出して一時中断。阪神園芸のスタッフが迅速な整備を行ったが、試合再開は午後6時21分頃だった。中断の影響もあり、第4試合は午後7時50