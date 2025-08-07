テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は７日、モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池の発火事故が相次いでいることを報じた。過去、発火事故は８月に最も多く発生していることを番組は伝えた。理由は、モバイルバッテリーに使われるリチウムイオン電池が「熱に弱く高温環境にさらされることで電池内部の温度が上昇。発火するリスクが高まる」とスタジオでは解説した。さらに国