会社や学校でさまざまな噂話を耳にすることはありませんか？このお話は、作者・岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが働く会社内で聞いた話や、実際に起こったさまざまな人間模様をコミカルに描いています。『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』第15話をごらんください。 ある日、主人公・岡田さんの働く部署にイケメン社員・南波が異動してきました。女性陣たちは、南波とお近づきになろうと飲み会で作戦会議を開きます。