Appleのソフトウェアからリークされた情報により、AirPods Pro 3が2025年秋に登場する可能性があることが初めて公式の情報から明らかになったと、海外メディアの9to5Macが報じました。Apple leak hints that AirPods Pro 3 are coming soon - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/15/apple-leak-hints-that-airpods-pro-3-are-coming-soon/AirPods Pro 3 are in the works, Apple's own software leakshttps://appleinsider.com/ar