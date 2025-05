Appleのソフトウェアからリークされた情報により、AirPods Pro 3が2025年秋に登場する可能性があることが初めて公式の情報から明らかになったと、海外メディアの9to5Macが報じました。Apple leak hints that AirPods Pro 3 are coming soon - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/15/apple-leak-hints-that-airpods-pro-3-are-coming-soon/

Looks like Apple may be prepping for AirPods Pro 3 👀 pic.twitter.com/CldIUbWpl1— Aaron (@aaronp613) May 14, 2025

AirPods Pro 3 are in the works, Apple's own software leakshttps://appleinsider.com/articles/25/05/15/airpods-pro-3-are-in-the-works-apples-own-software-leaksリバースエンジニアのアーロン・ペリス氏はX(旧Twitter)への投稿で、Appleのソフトウェアリリースの中にAirPods Pro 3の発売が間近なことを示唆するコードがあったことを報告しました。ペリス氏が共有したスクリーンショットでは、AirPods Pro 2を必要とするタスクを参照していたコードが、「AirPods Pro 2以降」を必要とするコードへと修正されています。これは、AirPods Pro 2を必要としていた現行のコードの一部がAirPods Pro 3でも動作するように、Appleがソフトウェアの準備を進めていることを意味しているとのこと。これが、AirPods Pro 3の発売が間近に迫っていることを保証しているかというと、そうではありません。しかし、これまでに登場したAirPods Proシリーズはいずれも秋に発売されており、Appleは主力の新型AirPods製品をiPhoneと同時にリリースする傾向があります。こうした点から、9to5Macは「おそらく、AppleはiPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、Apple Watch Ultra 3などとともに、2025年9月にAirPods Pro 3を発売する予定だと思われます」と述べました。AirPods Pro 3には、新しいH3チップや、改善されたアクティブノイズキャンセリング、その他の新機能が搭載されると期待されています。また、心拍数モニタリングセンサーを搭載したワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」が登場していることから、AirPods Pro 3にも同様の機能が搭載されるとの予想もあります。Apple傘下Beatsが完璧な着け心地を追求したワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」フォトレビュー - GIGAZINE海外メディアのAppleInsiderは「価格がこれまでと変わらないのであれば、AirPods Pro 3の希望小売価格はAirPods Pro 2と同じ249ドル(約3万6100円)となります。しかし、トランプ政権の絶えず変化する関税計画により、価格が上昇する可能性は常に存在します」と述べました。