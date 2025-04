【DO THE GAME】 4月8日 発表 10 Chambersは、現在開発中のCo-Op強盗FPS「Den of Wolves(デン・オブ・ウルブス)」の開発ドキュメント・リアリティTVシリーズ「DO THE GAME」を発表し、本作のティーザー映像を初公開した。 同社は「GTFO」や「PAYDAY: The Heist」、「PAYDAY 2」のオリジナルクリエイター達が結成したスウェーデンのゲーム開発会社で、