カロリーゼロ、糖類ゼロ、アルコール分も0.00％でお酒気分を楽しめる「アサヒスタイルバランス」ブランドから、新たに無糖レモンフレーバーが登場する。飲める人も飲めない人も楽しめる自由な飲み方「スマートドリンキング（＝スマドリ）」の普及を進めるアサヒビール。ノンアルコール飲料の拡充にも力を入れる。ビールテイストが市場の中心を占めるノンアル飲料だが、近年はカクテルテイストも拡大傾向。なかでもスタイルバランス