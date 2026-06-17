企業CSRで学校防災を支援 　広島国際学院中学校・高等学校に「みんなの防災倉庫」を設置

一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会

一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会（代表理事：益本秀則）は、株式会社ワイテック（代表取締役社長：山本哲次）および株式会社東洋シート（代表取締役社長：渡邉新司）、学校法人広島国際学院（理事長・校長：森崎恒夫）の協力により、広島国際学院中学校・高等学校（広島県安芸郡海田町）に、地域防災用備蓄庫「みんなの防災倉庫」を設置いたしました。

学校への設置は「みんなの防災倉庫」として初の事例であり、西日本豪雨災害の被災地における導入としても初となります。

また本取り組みは、企業CSRを通じて、企業・学校・地域が連携する新たな防災共助モデルとなるものです。

2026年5月26日には、広島国際学院中学校・高等学校にて設置報告会を開催しました。当日は、株式会社ワイテック、株式会社東洋シート、広島国際学院中学校・高等学校の理事長・校長、海田町長、自治会長、海田町防災ネットワーク会長、広島綜合警備保障株式会社、一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会の関係者が出席し、「みんなの防災倉庫」の設置について地域に広く周知しました。

当協会では、今後も海田町内における防災インフラの構築に向けて、「みんなの防災倉庫」の設置を引き続き推進してまいります。





本事例の意義

海田町は平成30年西日本豪雨災害の被災地であり、河川の氾濫や土石流など多くの被害が発生しました。今回設置された同校は避難所機能も担う重要な防災拠点です。

また、株式会社ワイテックおよび株式会社東洋シートは、ともに海田町に本社を置く地域企業として、被災経験や地域防災への課題認識を共有してきました。

本取り組みは、企業・学校・地域が連携し、平時から地域住民の安心につながる備えを構築する、新たな防災共助インフラモデルとして期待されています。





株式会社ワイテックについて

広島県安芸郡海田町に本社を置く自動車部品メーカーです。1960年設立。自動車部品の製造、金型設計製作、組立冶具設計製作を手がけ、地域有数のものづくり企業として地域経済を支えています。また、地域未来牽引企業にも認定され、地域産業の発展に貢献しています。



≪地域の皆さまへのメッセージ≫

万が一、災害などの有事が発生した際には、地域の皆様に安心して「みんなの防災倉庫」をご活用いただければと思います。

株式会社東洋シートについて

広島県安芸郡海田町に本社を置くものづくり企業です。1947年創立。自動車用シート、自動車用コンバーチブルトップ、機構部品、JR列車用シート、スチール家具、健康機器などの開発・製造・販売を手がけています。地域有数の企業として、地域経済とものづくり産業を支えています。



≪地域の皆さまへのメッセージ≫

これからも地域の皆様とともに、安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいりたいと思います。





広島国際学院中学校・高等学校について

広島県安芸郡海田町に所在する中学校・高等学校です。建学の精神「教育は愛なり」のもと、生徒一人ひとりの個性と可能性を伸ばし、学力の向上とともに、社会で主体的に活躍できる人材の育成に取り組んでいます。





みんなの防災倉庫について

みんなの防災倉庫は、災害発生直後の住民支援を目的とした地域防災用備蓄庫です。

携帯トイレや救助工具などを備蓄し、行政支援や物流が復旧するまでの初動期に、地域住民の命と生活を支える役割を担います。

当協会では、地域の生活動線を意識した場所へ防災倉庫を設置することで、地域全体の防災力向上と、防災共助インフラの普及を目指しています。





設置概要

設置場所

広島国際学院中学校・高等学校

（広島県安芸郡海田町曽田1-5）

https://www.hi.hkg.ac.jp/



運用開始

2026年6月



協力企業

株式会社ワイテック

https://www.ytec-gr.co.jp/

株式会社東洋シート

https://toyoseat.jp/

事業主体

一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会

https://minnanobousaisouko.com/

一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会について

一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会は、災害発生直後の初動対応を地域で支えるため、企業・学校・地域・自治会などと連携しながら、防災倉庫の設置・普及を進めています。

防災を一部の人だけの課題にせず、地域全体で支え合う「共助」の仕組みとして、身近な防災インフラの整備に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人みんなの防災倉庫普及協会

代表理事 益本秀則

担当：永山

TEL：090-8240-5423

E-mail：c-nagayama@mb.minnanobousaisouko.com

URL：https://minnanobousaisouko.com/