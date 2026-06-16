アイ・オー・データ、コライティングキャンプ「Creator′s Camp in Yatsugatake」に2年連続協力！継続したクリエイター支援を実施しています

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、山梨県北杜市小淵沢町で開催されているコライティングキャンプ「Creator's Camp in Yatsugatake」に、昨年に引き続き2年連続で機材協力を実施し、クリエイターの制作環境の向上と、新たな創作活動の創出を支援いたしました。

継続的なクリエイター支援を通じて、制作現場のニーズやフィードバックを商品開発・改善に反映し、クリエイターの活動を支える商品・サービスの提供を推進しています。

「Creator's Camp in Yatsugatake」での制作活動の様子

コライティングキャンプ「Creator's Camp in Yatsugatake」（5/10~13）

本キャンプでは、制作作業におすすめなUSB Type-C(TM)接続の液晶ディスプレイを中心とした機材を提供し、安定した制作環境をサポートしました。

■「Creator's Camp（クリエイターズキャンプ）」とは

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山梨県北杜市小淵沢町で開催されているクリエイター向けのコライト（共同制作）合宿・イベントです。「小淵沢をクリエイターの集まる街に」を掲げ、2021年から開催。2026年で5度目を迎えます。

音楽家、カメラマン、映像ディレクターなどのクリエイターが集まり、大自然の中で、楽曲の共同制作（コライト）やトップクリエイターによる特別講義、制作楽曲の発表会や、ストリートライブなどを実施しています。

▼Creator's Camp公式 Instagram

https://www.instagram.com/creator.s_camp/

■アイ・オー・データがお届けするクリエイター向け商品

アイ・オー・データがお届けするクリエイター向け商品

クリエイターの制作現場に適した商品をご紹介しています。下記サイトよりご確認ください。

▼クリエイター向け商品一覧（Amazonサイトに遷移します）

https://www.amazon.co.jp/stores/IODATAアイ・オー・データ/page/E3029923-9168-4F6E-A904-E5151559DE9D?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_DN5Q1B29K64MH2F459SA(https://www.amazon.co.jp/stores/IODATA%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/page/E3029923-9168-4F6E-A904-E5151559DE9D?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_DN5Q1B29K64MH2F459SA)

■アイ・オーアンバサダープログラムについて

アイ・オーアンバサダープログラム

2023年12月より様々な分野で弊社商品を活用いただいている方に商品の発信やフィードバックをご協力いただく「アイ・オーアンバサダープログラム」の活動を推進しています。

多種多様な業界で活躍されるクリエイター陣の制作環境のサポートはもちろん、継続的な商品開発・改善に活かしています。

▼アイ・オーアンバサダープログラム特設サイト

https://www.iodata.jp/ssp/project/ambassador/index.htm

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤