若年層を中心にF1人気が急上昇中！モンスターエナジーを飲んでマクラーレンF1限定ギアを当てよう！ここでしか手に入らない豪華コラボアイテムが当たるキャンペーンを開催。

モンスターエナジージャパン合同会社

キャンペーン応募ページURL：https://sslcp.jp/monstermb/(https://sslcp.jp/monstermb/)

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、2026年5月20日（水）から6月17日（水）の期間、「モンスターエナジー＆マクラーレンMastercardフォーミュラ1チーム ギアを手に入れろ」キャンペーンを開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

今、世界中で盛り上がりを見せるF1。その中でも、圧倒的な人気を誇るのが、ランド・ノリス（Lando Norris）とオスカー・ピアストリ（Oscar Piastri）が所属する、「マクラーレン Mastercard フォーミュラ1チーム」です。常にトップ争いを繰り広げる彼らの走りは、多くのファンを魅了し続けています。

そして今回、ついに待望のコラボキャンペーンが実現しました。あのF1の興奮を、“観る”だけでなく日常で楽しめる特別なチャンスです。

本キャンペーンは、まいばすけっと各店舗にてモンスター商品を購入し、キャンペーンサイトでレシートをアップロードすることで応募ができます。モンスター商品を4本購入で応募可能な「限定コラボジャケット」や、2本購入で応募可能な「限定コラボキャップ」は、いずれもモンスターエナジーのロゴが入った本キャンペーン限定デザイン。ここでしか手に入らない特別なギアです。F1ファンはもちろん、モンスターエナジーファンも見逃せないラインナップです。さらに、1本購入から挑戦できるインスタントウィンでは、「えらべるPay 500円分」がその場で当たるチャンスもご用意しています。

モンスターを飲んで、マクラーレンMastercard フォーミュラ1チームの世界観を体感しよう！今だけの最高峰の限定ギアを、その手に！

■ キャンペーン概要

名称：「モンスターエナジー＆マクラーレンMastercardフォーミュラ1チーム ギアを手に入れろ」

キャンペーン期間：2026年5月20日（水）～6月17日（水）

※応募締切日：2026年6月19日（金）23:59

対象店舗：まいばすけっと各店舗 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)

応募方法：

1.対象店舗にて、モンスター商品を購入

2.希望商品に必要な本数を含む購入レシートを応募サイトでアップロード

3.サイトの案内に従って希望コースを選択し、応募

キャンペーンサイトURL：https://sslcp.jp/monstermb/

対象商品：取り扱いの全モンスター商品

賞品：

<4本応募>

・限定コラボジャケット…20名

<2本応募>

・限定コラボキャップ …40名

＜その場で結果がわかるインスタントウィンコース＞

えらべるPay500円分…400名 ※1本購入で応募が可能です。

■ 賞品一覧

限定コラボジャケット

※サイズは S／M／L／XL からお選びいただけます。

限定コラボキャップ

えらべるPay

■ マクラーレン Mastercard フォーミュラ1チーム プロフィール

マクラーレン Mastercard フォーミュラ1チームは、1963年にブルース・マクラーレンによって設立された、英国を代表する名門F1チームです。

本拠地はイングランド・ウォーキングにあるマクラーレン・テクノロジー・センターで、フォーミュラ1世界選手権において、長年にわたりトップカテゴリーで活動を続けています。

これまでにコンストラクターズ・チャンピオンシップ8回、ドライバーズ・チャンピオンシップ12回を獲得するなど、F1史において確かな実績を築いてきたモーターレースのアイコン的な存在です。

■ ランド・ノリス（Lando Norris）プロフィール

イギリス出身のレーシングドライバー。

2019年にマクラーレンからフォーミュラ1参戦。若手ながら安定したスピードと高い技術力でチームの中核を担い、複数回の表彰台を重ね、2024年にF1グランプリ初優勝獲得。継続的に上位争いを演じ、マクラーレンの競争力向上に貢献。

2017年 FIA F3欧州選手権参戦、シリーズチャンピオン獲得

2018年 FIA F2選手権参戦、年間上位入賞

2019年 マクラーレンからフォーミュラ1参戦

2020年 F1初表彰台登壇

2021年 F1初ポールポジション獲得

2024年 F1グランプリ初優勝獲得

■ オスカー・ピアストリ（Oscar Piastri）プロフィール

オーストラリア出身のレーシングドライバー。

主要ジュニアカテゴリーで顕著な実績を残し、2023年にマクラーレンからフォーミュラ1参戦。参戦初期から高い適応力を示し、2024年にF1グランプリ初優勝記録。冷静かつ理論的なレース運びを武器に、チームの安定したポイント獲得に貢献。

2019年 フォーミュラ・ルノー・ユーロカップ参戦、シリーズ制覇

2020年 FIA F3選手権参戦、シリーズ制覇

2021年 FIA F2選手権参戦、シリーズ制覇

2023年 マクラーレンからフォーミュラ1参戦、表彰台登壇

2024年 F1グランプリ初優勝獲得