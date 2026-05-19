株式会社ＮＳＤ　「札幌事業所」を新たに開設

札幌市

システム開発事業やソリューション事業を展開する株式会社ＮＳＤ（本社：東京都）が令和8年5月18日、札幌事業所を札幌市内に開設いたしました。



同社は地元志向の優秀な人材の採用や、ビジネスパートナーの皆様との連携強化のために地方事業所開設を進めてきました。今回の札幌事業所の開設により、国内七大都市圏全てに拠点を有することとなります。



札幌市では、都心部で続々と行われている再開発を好機と捉え、「大札新」というスローガンを掲げて企業誘致を進めています。特に雇用創出効果の高い本社機能誘致や、本市の強みを生かしたIT・クリエイティブ分野など先端技術分野の産業集積に積極的に取り組んでいます。



本進出が本市の強みであるIT・クリエイティブ産業の更なる集積と、地域経済の活性化に寄与するものと大いに期待しており、本市は同社の今後の事業拡大を積極的にサポートしてまいります。



報道機関各社におかれましては、周知に関しご協力をよろしくお願いいたします。

会社概要

会社名 ：株式会社ＮＳＤ

https://www.nsd.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区神田淡路町二丁目10

1番地 ワテラスタワー

代表者 ：代表取締役社長 今城 義和

創業 ：昭和44年4月8日

事業内容 ：システム開発事業

1.ITコンサルティング

2.システムの企画・設計・開発

3.ITインフラの構築

ソリューション事業

1.ITを利用したサービスの提供

2.ソフトウェア・プロダクトの販売

札幌事業所

所在地 ：北海道札幌市中央区北三条西3丁目1番地 大同生命札幌ビル3F

事業開始 ：令和8年5月18日

体制 ：50名程度を目指す

大札新（ダイサッシン）とは

札幌が、大きく、新しく、変わる

1972年に開催された札幌五輪で都市化が進んだ札幌は今、50年の時を経て都市のリニューアルが進んでいます。大規模な再開発が続々と行われ、これまでにないオフィスビルの供給とともに、全国随一の再エネポテンシャルを活かした脱炭素社会の実現に向けた新しい都市へと、歩みを進めています。

札幌市では、「札幌が、大きく、新しく、変わる。」という意味を込めた「大札新」をスローガンに掲げ、官民一体となって企業誘致に取り組んでいます。

大きく変わる札幌を、ビジネスの新天地に。

お問い合わせ先

経済観光局経済戦略推進部企業立地課

TEL：011-211-2362

E-mail：business@city.sapporo.jp