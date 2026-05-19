MCP対応AIプラットフォーム「mitoco Buddy」をバージョンアップ

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下「テラスカイ」）は2026年5月19日（火）に、MCP（Model Context Protocol）対応のAIプラットフォーム「mitoco Buddy」のバージョンアップを実施します。

最新バージョンでは、ユーザー自身が自分専用のエージェント「マイエージェント」を作成できるようになります。これによりユーザーは管理者に依頼することなく、業務に合わせた自動化を実現できます。

また、新たな接続規格「MCP Apps」を機能強化します。これまでの「画面内への埋め込み」だけでなく、全画面表示や小窓表示が可能です。

さらに、チャットごとの消費クレジット量を表示できるようになります。自分がどの程度クレジットを消費しているかが一目でわかるようになるため、より計画的にエージェントを活用することが可能です。

主なバージョンアップ内容は以下のとおりです。

■マイエージェント

ユーザーが個人エージェントを作成できるマイエージェント機能が追加されました。

管理者だけでなく、ユーザー自身が自分専用のエージェント「マイエージェント」を作成できるようになります。

- 自分専用のカスタマイズが自由に

管理者に依頼することなく、自分の業務スタイルに合わせた専用エージェントを即座に作成し、日々のタスクを効率化できます。

- 自分だけの「自動化」がより自由に

「特定のメールが届いたら返信案を作る」「毎週月曜にレポートをまとめる」といったオートメーションの設定に、自分で作成したマイエージェントを組み込めます。自分の業務に特化した指示（プロンプト）を持つエージェントを自動実行させることで、ルーチンワークのさらなる効率化が実現します。

- 安心のセキュリティ

マイエージェントは組織のDLP（データ漏洩防止）設定を自動的に継承します。個人で複雑なセキュリティ設定を行う必要がなく、組織のルールを守りながら安全に利用いただけます。

■MCP Apps機能強化

外部アプリケーション（MCP Apps）の表示形式を、用途に合わせて下記の3種類から切り替えられるようになりました。チャットで指示を出しながらpipでアプリの動きを常にチェックしたり、集中して作業したいときはfull screenに切り替えたりと、作業の内容に応じて最適な画面レイアウトを選択できます。

inline:

これまで通り、チャットのやり取りの中にアプリが組み込まれて表示されます。

full screen:

アプリを画面いっぱいに広げて表示します。図表の編集や複雑な操作に最適です。

pip:

アプリを独立した小さなウィンドウとして、画面上の好きな位置に浮かせて表示します。

inline表示例：チャットの会話内にUIを表示Fullscreen表示例：全画面でUIを表示pip表示例: チャット画面内のポップアップウインドウでUIを表示

■エージェントチャットのクレジット使用量表示

エージェントとのチャットにおいて、1回ごとの応答に使用されたクレジット消費量が表示されます。

自分がどの程度クレジットを消費しているかが一目でわかるようになるため、クレジット数を意識しながら、より計画的にエージェントを活用することが可能です。

■マイドライブのMCP追加

チャットの画面から、直接マイドライブ内のファイルにアクセスできるようになります。

これまではファイルをダウンロードして添付する手間が必要でしたが、今後はチャット画面から直接マイドライブ内のファイルを参照・活用できるようになります。

■Box フォルダ 自動化トリガーのサポート

自動化のトリガーとして、Box上のフォルダを監視する機能が追加されました。例えば「Boxに新しい資料が保存されたら、即座に内容を解析して通知する」といった一連の流れを完全に自動化できるため、業務のスピードアップと作業漏れの防止につながります。

■新たなMCP連携先の追加

以下のMicrosoft Fabric MCPとの連携に対応しました。mitoco Buddyのエージェントから直接操作できるようになります。

- Fabric

ワークスペース、アイテム、接続、ジョブ、SQL、ショートカットを包括的に管理します。

- Fabric Engineering

FabricのLakehouse、Warehouse、Notebook、Pipeline、Spark Job、Environmentの作成および管理をサポートします。

- Fabric OneLake

Fabric OneLakeストレージ内のファイル管理およびショートカットの作成・管理に特化した機能を提供します。

- Fabric BI

FabricでのDAXクエリ実行、セマンティックモデルの更新、レポートのエクスポートなど、ビジネスインテリジェンス業務を自動化します。

- Fabric RTI(Real-Time Intelligence)

Fabric Eventhouseデータベースに対してKQLクエリの実行や管理コマンドの操作を可能にします。

- Fabric Integration

Fabricミラーリングデータベースのミラーリング制御や、データ統合プロセスの管理を行います。

- Fabric DevOps

FabricのGit連携、デプロイメントパイプライン、アイテム定義の一括管理など、開発サイクルを効率化します。

- Fabric Admin

Fabricテナントのワークスペース、ドメイン、設定、ラベル、データ共有管理など、管理者向けの制御機能を提供します。

上記機能の詳細はリリースノートをご確認ください。

https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_Buddy_ReleaseNote_Ver.20260406.pdf

＜mitoco Buddyについて＞

「mitoco Buddy」は企業のデータ活用と業務自動化を支援するMCP対応のAIプラットフォームです。SalesforceやSlackなど、約50種類ものサービスと連携可能です。ユーザー独自のエージェントを柔軟に作成でき、既存のマルチクラウドの業務環境を活かした業務の自動化を実現します。

＊本文中に記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。