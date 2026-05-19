大森駅前の医療ニーズに応えるメディカルモールを企画　「M2大森メディカルモールPhilPark」が完成

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー 代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、東京都大田区に「M2大森メディカルモールPhilPark」（以下、本プロジェクト）を完成させました。

■建物周辺環境

※提案時のパース画像となり、実際の仕様とは異なることがあります。

本プロジェクトは、JR京浜東北線大森駅から徒歩3分という好立地で、大森銀座商店街アーケードの中ほどのメインエリアに位置します。明治9年の大森駅開業以来、約150年もの間、大森の中心部として街の賑わいを彩ってきたエリアにある大森銀座商店街は、約140のお店で構成されたアーケード商店街で、飲食店、小売店、美容やクリニック等、多種多様な魅力が詰まっています。羽田空港からも近く、品川・高輪の再開発都市からアクセスのよい住宅街として、注目が高まっています。

■M2大森メディカルモール PhilParkについて

本プロジェクトは、オーナー様が代々大切に守り続けてこられた歴史ある土地の建て替え計画であり、「この場所を、地域の皆様の健康を支える拠点にしたい」というオーナー様の想いを形にすべく、メディカルモールとしての最適な企画を追求いたしました。

地域の医療インフラを支える新たな拠点となるべく、1階には薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（予定）の調剤薬局、2階には内科、3階には小児科の開院を予定しており、お子様からご高齢の方までが安心して通える環境を整えています。

設計面においては、車椅子・ベビーカーをご利用の方に配慮したオートドア、エレベーター、多機能トイレの配置など、細部にまでオーナー様の温かなホスピタリティを反映させた空間を実現することで、この地が未来にわたって街に新たな安心と活力を生み出す一助となることを目指しています。

■物件概要

所在地 ：東京都大田区大森北1丁目

交 通 ：JR京浜東北線 大森駅 徒歩3分

建築構造：鉄骨造 地上3階建

敷地面積：約66坪

竣工日 ：2026年4月30日

【フィル・カンパニーグループ】

狭小地や変形地など、活用がむずかしい土地に価値を生み出す企画力。そして、その企画を実現する設計・施工から入居仲介、建物管理までをワンストップで提供できる体制が当グループの強みです。

駐車場の上部空間などを商業テナントビルとして活用する「フィル・パーク」と、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の2つの主力商品を軸に事業を展開。「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスのもと、日本全国の土地活用の課題（スキマ）に対し、地域ニーズに応じたオーダーメイドの空間ソリューションを提供することで、まちに賑わいを創出することを目指しています。

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

所在地 ：東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

URL ：https://philcompany.jp/