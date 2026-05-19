【初期費用0円・3ヶ月無料】愛知県庁で一時保護先の検索時間を60％削減した仕組みを全国展開 「子ども一時保護ナビ」提供開始

株式会社ミライク

【一時保護ナビ公式ページ】(https://x-kakeru.com/incare/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605)

LINEを活用した業務支援サービス「KAKERU」を提供する株式会社ミライク（本社：愛知県名古屋市中区）は、愛知県 福祉局 児童家庭課にて2025年度に本格導入された一時保護先検索システムをもとに、全国の児童相談所・施設で利用可能なシステム「子ども一時保護ナビ」の提供を開始しました。



より多くの現場で導入いただけるよう、初期費用0円・月額75,000円（LINE公式アカウント有料プラン費用を含む）で提供。さらに、最初の3ヶ月は無料でお試しいただけます。

◆子ども一時保護ナビとは

「子ども一時保護ナビ」は、一時保護先の検索および受入調整業務を効率化し、緊急対応時間の短縮を通じて、子どもが不安な状態で待つ時間を減らし、児童相談所・施設それぞれの負担軽減に貢献することを目的としたシステムです。

電話中心だった一時保護受け入れ施設との受入調整業務を効率化し、緊急対応時間を短縮。

児童相談所・施設それぞれの負担軽減に貢献することはもちろん、子どもが不安な状態で待つ時間を減らし、少しでも早く安心できる環境を作ることを目的としています。

◆開発背景（一時保護の現状）

児童相談所は、保護者による虐待などにより、子どもが家庭で安全に暮らすことが困難であると判断した場合、昼夜を問わず緊急的に一時保護を実施しています。



しかし、施設の空き状況をリアルタイムで把握する手段がなく、事案発生のたびに電話による受入打診が行われるため、受入先の決定に時間を要するという課題がありました。 その間、子どもは不安な状態で待つことになり、身体的・心理的な負担が大きくなっていました。

◆愛知県で実証・導入済み

こうした課題を解決するため、株式会社ミライクを実証事業者として、愛知県 福祉局 児童家庭課を依頼元に、児童相談所と関係施設間で行われる一時保護受入調整業務の効率化を目的としたDXプロジェクトを実施。

夜間休日に実証実験としてKAKERUを導入した結果、打診開始から一時保護先決定までに要する時間は、平均58分から22分へと大幅に短縮されました。

また、児童相談所が事案を把握してから子どもの居場所に到着するまでの時間についても、平均2時間56分から1時間57分へと短縮され、目標を上回る成果が確認されました。

さらに、児童相談所職員を対象としたアンケートでは、94％が「業務負担の軽減につながる」と回答しており、現場における有効性が明確に示されました。



実証実験により一定の効果が確認されたことから、本取り組みは2025年11月27日より本導入され、現在も継続して運用されています。

◆子ども一時保護ナビ システム提供価格

自治体でのシステム導入には、予算確保や庁内調整など、さまざまなハードルがあるかと思います。

だからこそ、初期費用0円・最初の3ヶ月は無料でお試しいただけるプランをご用意。

まずは今年度にお試しいただき、現場で使ってみて効果を感じたら来年度の予算確保へ…といったご希望にも、柔軟に対応いたします。

子どもたちのために現場を変えたいと思っているすべての方に、まず試していただける料金設定を目指しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118722/table/7_1_be4cc153a9cd1e7421b3b45a6ed8feef.jpg?v=202605191151 ]

※個別のご希望に応じたカスタマイズも可能です（価格は別途協議となります）

◆詳しくはこちら

https://x-kakeru.com/incare/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605(https://x-kakeru.com/incare/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605)

◆会社概要

社名：株式会社ミライク

代表取締役：長島 礼孝

所在地：（本社）愛知県名古屋市中区錦2丁目12-34

（東京オフィス）東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル7階

事業内容：ICT活用支援、LINEを活用した業務支援ツールの開発・提供

ホームページ：https://miraic.com

◆お問い合わせ先

KAKERU

お問い合わせ先：https://x-kakeru.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605(https://x-kakeru.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605)



