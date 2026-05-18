パルクールアスリート 永井音寧　FIG PARKOUR WORLD CUP 2026 MONTPELLIER 女子フリースタイル部門　準優勝

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）は、自社がマネジメントを手がけるパルクールアスリートの永井音寧選手が、2026年5月15日から17日にかけてフランスのモンペリエで開催された、「FIG WORLD CUP2026 MONTPELLIER」の女子フリースタイル部門にて準優勝したことをお知らせいたします。

今大会についての永井のコメントは以下の通りです。

永井音寧 コメント

モンペリエで開催されたワールドカップにて、準優勝することができました。予選前の練習終盤に肩を亜脱臼してしまい、急遽ラン構成を変更しなければいけない状況となりました。ケアを受けている間に練習も終わってしまい、かなり不安と焦りのある状態でしたが、なんとか予選を通過することができました。

痛みは決して軽くありませんでしたが、メンタルが落ちることはなく、「その状況の中でどう工夫して点数を取るか」を考えて決勝に挑みました。難易度は普段より下げる形にはなりましたが、自分の中ではすごく完成度の高いランをすることができ、結果として準優勝という形につながったことをとても嬉しく思っています。今回の大会を通して、改めてメンタルコントロールの大切さを実感し、自分自身の成長も感じることができました。2週間後にはトルコでワールドカップが控えているので、まずは肩の治療に専念し、次は優勝を目指してしっかり調整していきます。

《永井音寧（ながいねね） プロフィール》

2019年、若干13歳にして、淡路島で開催された第１回パルクール日本選手権女子フリースタイルで優勝。初代女王に輝いて以降、女子パルクール界のフリースタイル部門では、絶対的なエースとなる。また国外のトップトレーサーが参加する大会でも優勝しており、現在はパルクール日本代表としてワールドカップに参戦している。