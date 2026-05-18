「釣りよかでしょう。」発のアウトドアブランド『ARAKA』と日本発リカバリーサンダル『rig』がコラボ！過酷なフィールドの疲れをリセットする限定モデルを発売開始

AnyMind Group株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下、UUUM）とAnyMind Group株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下、AnyMind）は、佐賀県を拠点に活動する動画クリエイター「釣りよかでしょう。」がプロデュースするD2Cアウトドアブランド「ARAKA（アラカ）」 において、日本発のリカバリーサンダルブランド「rig（リグ）」とのコラボレーションにより、ARAKA別注デザインを施した「Moja 2.0」および「Slide 2.0」の2型を2026年5月22日（金）「ARAKA公式オンラインストア(https://araka-official.com/)」（5月22日18時以降にアクセス可能）にて数量限定で発売いたします。

ARAKA公式オンラインストア ：https://araka-official.com/

■ コラボレーションの背景

「大自然での遊びを最高のものにする」を掲げるARAKAと、日本人の足に特化した疲労回復を追求するrig。「アクティブな活動の後のコンディショニングを支えたい」という両ブランドの想いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。過酷なフィールドで遊び尽くした後の足を、衝撃吸収性に優れたソールでサポートします。

■ アイテム詳細

～優れた耐久性と限定迷彩を施した、次世代のスリッポン～

rigのラインナップでも高い人気を誇る「Moja 2.0」を、ARAKA仕様にアップデート。

1. rig × ARAKA Moja 2.0- デザイン：ベルト部分にARAKAオリジナルの迷彩柄を採用。テキストロゴを中央に配置し、無骨ながら洗練されたARAKA独自のスタイルを確立しました。- 素材：アッパーには世界最強クラスの繊維「Dyneema(R) Mesh Ripstop*」を使用し、アウトドアでの耐久性と通気性を極限まで高めています。- 2WAY仕様：かかとを踏んでスライドサンダルとしても着用可能。シーンに応じた自由な履きこなしができます。- 価格：\20,000（税抜）- サイズ：23cm / 24cm / 26cm / 27cm / 28cm / 29cm

*Dyneema(R) Mesh Ripstop：鉄の約15倍の強度を持つ超軽量繊維「ダイニーマ(R)」を使用し、引き裂き強度を高める格子状（リップストップ）に織り上げた高耐久・軽量素材です。

～不動の定番をARAKAのアイコンで彩る～

ソックスを履いたまま着用でき、あらゆるシーンで足をリラックスさせるrigの定番モデル「Slide 2.0」。

2. rig × ARAKA Slide 2.0- デザイン： アッパーにARAKAのサークルロゴを大胆に配置。一目でコラボモデルと分かるアイコニックなデザインです。- 用途： スポーツ後、キャンプサイト、室内履き、オフィスなど、場所を選ばず「最高のリラックス」を提供します。- 価格： \10,000（税抜）- サイズ：S / M / L / XL■ 共通する機能的特徴

rigのリカバリーシューズは、日本人の足の特徴である「甲高」「幅広」に基づいた設計により、高いフィット感と快適な履き心地を実現しています。

最大の特徴である「超衝撃吸収ソール」は、硬質なサンダルと比較して足腰への負担を軽減し、立ち仕事や運動後のコンディショニングをサポート。さらに、安定したクッション性が歩行時の身体のバランスを整え、日常的に足腰への負担を感じやすい方の普段使いにも適しています。

■ ブランドについて【ARAKA（アラカ）】

「あらたな、遊びを。」をコンセプトに、キャンプ・フィッシング・アクティビティなど、あらゆる「遊び」に対応するプロダクトを提案するアウトドアブランド。独自の機能性とデザインを両立したギアを展開し、アクティブなライフスタイルをサポートします。

ARAKA公式オンラインストア ：https://araka-official.com/

ARAKA公式Instagram ：https://www.instagram.com/araka_official/

ARAKA公式X(Twitter) ：https://twitter.com/araka_official

【rig（リグ）】

日本発のリカバリーサンダルブランド。日本人の足の形状に合わせ、最も快適に疲労を回復させることを目的として誕生しました。多くのアスリートからも支持され、スポーツ界を中心にリカバリーの重要性を発信し続けています。

rig公式Instagram ：https://www.instagram.com/rigfootwear/

【商品に関するお問い合わせ】https://lin.ee/8Ugim4l

■「ARAKA」について

ARAKAとは、「大自然を、遊び場に。」をコンセプトに大自然でのアウトドアライフと大都会でのアーバンライフがさらに楽しくなるような体験を届けるアウトドアブランドです。

ブランド名ARAKA（あらか）の由来となった「あらか」は、佐賀県の方言で「たいへんだ！」「やばい！」というような驚きを表す言葉です。「釣りよかでしょう。」ならではの視点を活かしたオリジナリティのある製品企画を行い、いままでにない体験を届ける世界一自由なアウトドアブランドに。という想いが込められています。

■「釣りよかでしょう。」 プロフィール

『大自然で遊ぶ』をテーマに 佐賀を拠点に活動中。バス釣り、渓流釣りから海釣りや船釣りまで何でも挑戦！田舎の野山で山菜を採って食べたり、自宅のガレージでバイクやDIYを楽しんだりと、都会の人が羨むような最高の生活をアップロードしている。

YouTubeチャンネル

「釣りよかでしょう。」https://www.youtube.com/user/yoorai0121

「佐賀よかでしょう。」https://www.youtube.com/channel/UCD7-Ocp4InwPKzwiq_U-Abg

「釣りよか飯」https://www.youtube.com/channel/UCRT-74ovdMKOFBC96w_gfyQ

「まりもとまる。」https://www.youtube.com/channel/UCof6NhNCfeKZW5LXIgDA11Q

「ゴルよか。」https://www.youtube.com/channel/UCDE7TjqiGjsOEDNqxPKvzuw

「げーむよかでしょう」https://www.youtube.com/channel/UCppjHa3U0tTB_0nRME0qHnA

X

「釣りよかでしょう。公式 @tsuriyokach https://twitter.com/tsuriyokach

「よーらいとまりもとまる。」 @yoraaai https://twitter.com/yoraaai

「きむ」 @yokaro_mon8810 https://twitter.com/yokaro_mon8810

「はた」 @hatasan0907 https://twitter.com/hatasan0907

「むねお」 @muneo14 https://twitter.com/muneo14

「とくちゃん」 @I3eYSvO3O3ewC66 https://twitter.com/I3eYSvO3O3ewC66

「こだま」 @ikagamidenai https://twitter.com/ikagamidenai

「じん」 @jin_bo_try https://twitter.com/jin_bo_try

Instagram

「釣りよかでしょう。公式」 @tsuriyokac https://www.instagram.com/tsuriyokach

TikTok

「釣りよかでしょう。」 @turiyokadesyou https://www.tiktok.com/@turiyokadesyou

【UUUM 会社概要】

名称：UUUM株式会社

URL：https://www.uuum.co.jp

設立：2013年6月

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー7階

事業内容：国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、インフルエンサーマネジメント、インフルエンサーマーケティング、ブランド、グッズ、イベント、ゲーム、メディアなど、クリエイターや様々な企業などとの幅広い事業の取り組みを通じて、新たな価値を創造する共創企業です。

■P2C Studio株式会社 （UUUMグループ会社 / 事業内容： グッズ・EC事業）

名称：P2C STUDIO株式会社

設立：2021年6月

代表者：代表取締役社長 妹尾 眞治 / 代表取締役副社長 大道 友樹

所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー7階

事業内容：「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を目指し、グッズ、ブランド、デジタルコンテンツ等多様なモノづくりや売り方に於いて人を起点に考えサポートするプロダクトカンパニーです。

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）