『viviON JCBカード』に、あおぎり高校メンバーのオリジナルデザイン全13種が登場！

ナッジ株式会社

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、株式会社viviON（本社：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作、以下、viviON）との提携のもと発行する「viviON JCBカード」において、VTuberグループ「あおぎり高校」メンバーのオリジナルデザインカード全13種を提供開始いたしました。

本カードは、お好きなメンバーのカードデザインを選んでお申し込みいただけるほか、ご利用特典として、メンバーごとに異なる限定ボイスをご用意しております。入会費・年会費は無料で、専用アプリから最短3分でお申し込みが完了します。さらに、決済用と観賞用の2枚セットで届くリアルカードをお得に発行できる早期入会キャンペーンを実施いたします。

また、5月21日（木）開催の「あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～」では、『viviON JCBカード』の申し込み受付エリアを設置いたします。あわせて、5月20日（水）にも同エリアを設置し、専用アプリのインストール画面をご提示いただいた方には、限定ポストカードをプレゼントいたします。

サービスサイトへ :https://pay.vivion.jp/aogirihighschool

“推し”を身近に、新衣装をまとったあおぎり高校メンバーのオリジナルデザインカード全13種が登場

あおぎり高校メンバー13名それぞれの個性を活かした、オリジナルデザインカード全13種をご用意しました。お好きなメンバーのデザインを選べるため、“推し”をより身近に感じながら、日常の中でお楽しみいただけます。

なお、リアルカード（有償）を発行いただいた方には、クレジットカードとして使える決済用カード1枚とは別に、同じデザインの観賞用カードもお届けします。特別な1枚を、コレクションとしてお手元でお楽しみいただけます。

“推し”の声が届く、メンバーごとに異なる限定ボイス特典をご用意

【カードラインナップ：全13種】

【限定特典の例】

「時報ボイス」「おはようボイス」「おやすみボイス」など、さまざまなテーマに沿って、メンバーごとに異なるボイスをお楽しみいただけます。

「あおぎり高校 入学祭2026！」会場でしか手に入らない、限定ポストカード特典もご用意

「あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～」にあわせて、5月20日(水)・21日（木）には『viviON JCBカード』の申し込み受付エリアを設置いたします。専用アプリのインストール画面をご提示いただいた方には、限定ポストカードをプレゼントいたします。

また、会場ではカード実物の展示も予定しており、実際のデザインをご覧いただきながらお申し込みをご検討いただけます。

【イベント概要】

イベント名：あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～

- 会場：LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)- 限定ポストカード配布時間 ：- - 2026年5月20日（水）12:00～20:00- - 2026年5月21日（木）10:30～16:30- 本公演：2026年5月21日（木） 開場17:30／開演19:00（予定）- イベント特設ページ：https://www.aogirihighschool.com/entrancefest2026-ev

※申し込み受付エリアは、チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。

※限定ポストカード配布時間は変更になる場合がございます。

※限定ポストカードは無くなり次第、配布終了となります。

VTuberグループ『あおぎり高校』について

「おもしろければ、 何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。 YouTubeを中心に、 理想の姿で好きなことを全力で楽しむメンバーたちが日々動画制作やライブ配信を行っています。 公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破し、 2025年4月にはメジャーデビューを果たすなど、 その勢いはYouTubeの枠を越えて拡大し続けています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな（2026年5月時点）

VTuberグループ『あおぎり高校』について

- 公式サイト： https://www.aogirihighschool.com/- 公式YouTube： https://www.youtube.com/@aogiri1027

「おもしろければ、 何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。 YouTubeを中心に、 理想の姿で好きなことを全力で楽しむメンバーたちが日々動画制作やライブ配信を行っています。 公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破し、 2025年4月にはメジャーデビューを果たすなど、 その勢いはYouTubeの枠を越えて拡大し続けています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな（2026年5月時点）

発行概要

株式会社viviONについて

- 公式サイト： https://www.aogirihighschool.com/- 公式YouTube： https://www.youtube.com/@aogiri1027[表: https://prtimes.jp/data/corp/73456/table/331_1_d6984a1c4f027fbdc9f5a22d2706e3db.jpg?v=202605180251 ]

viviON（ヴィヴィオン）は、電子コミックや音声などのデジタルコンテンツの配信をはじめ、VTuberプロダクションの運営、商品・グッズの企画・販売など、二次元コンテンツに関する多彩なエンターテインメント事業を展開しています。電子コミック配信サービス「comipo」や、二次元コンテンツとコラボした商品やオリジナルグッズを扱う「viviON BLUE」など、多様なプラットフォームを運営しています。

URL：https://vivion.jp/

ナッジ株式会社について

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）関連リンク- コーポレートサイト：https://nudge.works/- 採用情報：https://nudge.works/talents(https://nudge.works/)- 公式note：https://note.com/nudgecard