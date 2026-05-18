車体を丸ごと守る専用カバーを追加、“小さな軽トラ”『ブレイズ イーカーゴ』の新たな価値

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、4輪の特定小型原付『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』のオプション製品として、新たに「専用カバー」を追加販売いたしました。

『ブレイズイーカーゴ』は、コンパクトな車体でありながら4輪構造による高い安定性と大容量の荷台を兼ね備えた電動モビリティで、その優れた実用性から“小さな軽トラ”のように使えると評価されていおり、発売以降は、全国の法人・個人ユーザーから問い合わせが殺到するなど、大きな反響をいただいております。

本製品は、16歳以上であれば免許不要で運転可能な「特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）」(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html)区分に該当。バッテリーは取り外して室内で充電できるほか、車体に装着したまま家庭用100Vコンセントから直接充電することも可能であり、公道走行にも対応した利便性の高いモデルとして注目を集めています。

■“小さいからこそ、全部守れる”専用カバー

利用開始前より、「雨天時でも安心して運用したい」「積載したままの荷物を保護したい」といったニーズが多く寄せられており、これらの声を受けて専用カバーの開発に至りました。

本製品には、軽量ながら引き裂きに強い210Dオックスフォード生地を採用し、裏面にはシルバーコーティング加工を施しています。これにより、防水性に加え、遮熱性やUVカット効果を発揮し、雨や風、雪、ホコリ、紫外線による日焼けなどから車両を保護します。保管時の劣化リスクを軽減し、屋内外を問わず安心して使用することが可能です。

また、外部から荷台に積載したままの荷物が見えにくくなることで、防犯面にも配慮しています。さらに、コンパクトな車体に合わせたサイズにより車両をすっぽり覆うことができ、一般的な軽トラックでは難しいフルカバーを実現しています。

荷台に荷物を積載した状態のままでも覆うことが可能

フロント部分は調整可能で、車体にフィットさせることで風によるめくれを防ぎます。加えて、未使用時は折りたたんで収納袋に収めることが可能です。

フロント部分の調整機能専用の収納袋付き

これは、小型であるからこそ可能となる特長であり、“小さいからこそ、全部守れる”『ブレイズ イーカーゴ』ならではの価値といえます。

■オプション品（専用カバー）概要

商 品 名 ：ブレイズ イーカーゴ 専用カバー

販売価格：税別 8,000円（税込 8,800円）

サ イ ズ ：全長2000mm×全幅650mm×全高1300mm

素 材：210Dシルバーコーテッドオックスフォード生地

■購入方法

購入ページ：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000695

ブレイズ イーカーゴ 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

■発送について

商品の発送は、2026年9月頃、順次出荷を予定しております。

■今後の展望

ブレイズでは、今後も専用オプションの拡充を進め、お客様の多様な使用用途や利用シーンに応じた製品展開を行ってまいります。

用途に合わせて必要な機能を追加できることで、『ブレイズ イーカーゴ』をより柔軟に活用できる環境を提供し、ビジネスから日常利用まで、さまざまなニーズに対応した新しいモビリティスタイルの提案を続けてまいります。

商品に関するお問い合わせは、こちら :https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/

〈注意事項〉

・外観が類似した製品が流通しております。『ブレイズ イーカーゴ』は他社製品とは、荷台の長さや仕様が異なりますので、ご購入の際はお間違えの無いようご注意ください。

・現在開発中の商品のため、外観・仕様・カラーおよびお届け時期が変更となる場合がございます。ご了承の上、ご購入いただきますようお願いします。

■「特定小型原動機付自転車」とは？

2023年の道路交通法改正により新設された車両区分となり、

・公道走行可能

・16歳以上であれば免許不要

・最高速度20km/h（歩道走行時は6km/h）

・ナンバープレート取得および自賠責保険加入が必要

・ヘルメットは努力義務（着用推奨）



その他詳細は、警察庁の公式ページをご確認ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

■『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』について

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に対応する4輪電動車です。

※掲載している製品画像は、実際の製品と色味・仕様等が異なる場合がございます。オリーブ／ブラック／ホワイト（全3色）サ イ ズ：全長1900mm×全幅600mm×全高1260mm

《特徴》

・勾配17°（約31%）の登坂能力と500Wモーターを搭載し、坂道でも力強い走行を実現

・バッテリーは取り外しての充電と、車体に装着したままでも家庭用コンセントから直接充電が可能

・荷台は地上高約550mmの低床設計で、買い物かご2個分の幅広スペースに、最大30kgまで積載可能

・バック機能を搭載し、狭い場所や切り返しが必要な場面でも操作しやすい設計

・起動時に自動ロックがかかる安全機能を備え、誤操作による不意の発進を防止

・体格や姿勢に合わせて座席位置の調整が可能で、幅広い利用者が快適に運転できる設計

《スペック》

車 両 区 分：特定小型原動機付自転車（免許不要）

定 格 出 力：0.5kW

航 続 距 離：約50km（バッテリー1本あたりの場合。※使用環境により異なります）

最大積載量：30kg

登 坂 能 力：勾配17°（約31%）

車 両 重 量：約100kg

サ イ ズ：全長1900mm×全幅600mm×全高1260mm

ブレイズ イーカーゴ 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

■PRICE：税別 498,000円（税込 547,800円） ※バッテリー1個標準装備 ※別途配送費用

お届け予定：2026年9月

≪性能等確認試験2026年取得予定≫

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売