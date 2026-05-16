おたからや千川駅前店、破損・状態不良ブランドバッグの査定対応を強化

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区）が運営する買取専門店「おたからや千川駅前店」は、このたび、破損や劣化が見られるブランドバッグの査定対応を強化いたしました。

近年、リユース市場ではヴィンテージ需要や海外流通需要の拡大を背景に、使用感のあるブランドバッグや状態不良品についても再流通ニーズが高まっています。こうした市場動向を踏まえ、同店では修理再販・パーツ活用などを視野に入れた査定体制を強化し、従来は処分対象と考えられやすかったブランドバッグについても、状態確認・査定対応を行ってまいります。

一般家庭では、「持ち手が切れている」「内側がベタついている」「角擦れや破れがある」「ファスナーが壊れている」「古くて売れないと思っている」といった理由から、ブランドバッグを処分してしまうケースも少なくありません。

しかし実際には、ヴィンテージ市場や海外販路において、状態難ありの商品にも一定の需要が存在しています。おたからや千川駅前店では、こうした背景を踏まえ、「壊れているから処分する」のではなく、まず価値確認を行うという選択肢を地域に提供することを目的としております。

■主な査定対象例

・持ち手破損

・内側ベタつき・劣化

・角擦れ・破れ

・ファスナー不良

・型崩れ

・長期保管による劣化 など

■主な対応ブランド

・ルイ・ヴィトン

・シャネル

・エルメス

・グッチ

・プラダ

・ディオール など

※状態・年式・真贋確認などにより査定対象外となる場合があります。

■今後の展開

おたからや千川駅前店では、ブランド品・貴金属・時計など従来分野に加え、「状態不良でも価値確認できる査定体制」の拡充を進めています。

今後も地域密着型の買取専門店として、一般には価値判断が難しい保管品・使用済み品についても、相談しやすい査定環境づくりに取り組んでまいります。

■店舗概要

店舗名：おたからや千川駅前店

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

営業時間：10:00～19:00（日曜のみ18:00まで）

電話番号：0800-888-4422

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

設立：1992年

事業内容：

ネットプリント事業／3Dフィギュア制作事業／民泊事業／買取事業／ヴィンテージ時計レンタル・装着体験事業 ほか

■お問い合わせ先

株式会社クロスワン リユース事業部

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

TEL：0800-888-4422（10:00～17:00）

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp